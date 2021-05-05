Сульшер рассказал о состоянии игроков «МЮ» перед ответным матчем с «Ромой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии команды перед ответным полуфинальным матчем Лиги Европы с «Ромой».
«У нас отличные специалисты, отвечающие за физическую подготовку игроков. С момента моего прихода мы уделяли этому аспекту большое внимание, привлекли новый персонал. «МЮ», сражающийся за титулы, должен иметь в своем составе футболистов, которые способны играть на высоком уровне по 50 матчей за сезон. Многое зависит от образа жизни и работы на тренировках. И, конечно, даже если у футболиста нет игровой практики, он должен быть в полном порядке.
Что касается Мэйсона Гринвуда, мы беседовали с ним о том, где ему лучше сыграть — на правом фланге или в качестве классической «девятки». Он толковый парень. Уверен, если он будет продолжать в том же духе, то его ждёт великолепное будущее», — приводит слова норвежского специалиста официальный сайт УЕФА.
Матч «Рома» — «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 6 мая. Начало — в 22:00 мск. Первая встреча закончилась разгромной победой манкунианцев со счётом 6:2.
- 5 мая 2021
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