Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер: нам нужно прислушиваться к фанатам. Но это не должно заходить слишком далеко

Сульшер: нам нужно прислушиваться к фанатам. Но это не должно заходить слишком далеко
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Менеджер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о воскресных протестах болельщиков, а также о разговоре с владельцами.

«Это был трудный день для нас. Мы хотели обыграть Ливерпуль для фанатов. Мы должны прислушиваться к ним. Каждый имеет право выразить своё мнение, но протест должен быть цивилизованным. Это зашло слишком далеко, когда полицейские получают травмы. Тогда речь идёт уже не о том, чтобы выражать своё мнение».

Я общался с владельцами, и они принесли личные извинения. Знаю, что между руководством и фанатами началось общение. Мы общаемся с фанатскими группами, и в будущем это будет происходить чаще и на большую аудиторию. Все признали, что присоединиться к Суперлиге было неправильным поступком.

Знаю, что нашим болельщикам нужна команда, которая играет в атакующий футбол, выигрывает трофеи и усердно работает над достижением лучших результатов. Стараемся соответствовать этому уровню», — заявил Сульшер.

Руководство АПЛ выступило с заявлением по поводу переноса матча «МЮ» — «Ливерпуль»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021