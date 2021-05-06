Сесар Аспиликуэта: «Челси» блестяще сыграл с «Реалом». Мы могли забивать ещё и ещё

Капитан «Челси» защитник Сесар Аспиликуэта прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов по итогам противостояния с мадридским «Реалом» (1:1, 2:0). В решающей встрече синие сыграют с «Манчестер Сити».



«Мы сыграли блестяще и могли забивать ещё и ещё. Ставили перед собой задачу не пропустить, а это непросто, учитывая то, какие силы собраны у «Реала» в атаке. Во втором тайме мы уже были заметно сильнее соперника. Создавали моменты, но приходилось и потерпеть. Бились мы знатно.



Нужно сделать ещё один шаг — конечно, мы хотим победить. У нас фантастическая команда и тренерский штаб. Все усердно работают на тренировках, создают атмосферу сплочённости, борются за каждый мяч. Круто, что у нас настолько сильный коллектив. Нам есть за что бороться в будущем», — цитирует Аспиликуэту пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.

«Челси» — машина прессинга. А лучше всех в атаке сыграл Канте Таким беспомощным мы «Реал» давно не видели.