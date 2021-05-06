Сесар Аспиликуэта: «Челси» блестяще сыграл с «Реалом». Мы могли забивать ещё и ещё

Капитан «Челси» защитник Сесар Аспиликуэта прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов по итогам противостояния с мадридским «Реалом» (1:1, 2:0). В решающей встрече синие сыграют с «Манчестер Сити».
«Мы сыграли блестяще и могли забивать ещё и ещё. Ставили перед собой задачу не пропустить, а это непросто, учитывая то, какие силы собраны у «Реала» в атаке. Во втором тайме мы уже были заметно сильнее соперника. Создавали моменты, но приходилось и потерпеть. Бились мы знатно.
Нужно сделать ещё один шаг — конечно, мы хотим победить. У нас фантастическая команда и тренерский штаб. Все усердно работают на тренировках, создают атмосферу сплочённости, борются за каждый мяч. Круто, что у нас настолько сильный коллектив. Нам есть за что бороться в будущем», — цитирует Аспиликуэту пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.
- 6 мая 2021
-
10:11
-
10:03
-
09:59
-
09:58
-
09:47
-
09:46
-
09:40
-
09:20
-
09:17
-
08:59
-
04:03
-
02:06
-
01:56
-
01:34
-
01:15
-
00:57
-
00:39
-
00:38
-
00:29
-
00:15
-
00:14
-
00:06
-
00:02
- 5 мая 2021
-
23:53
-
23:45
-
23:40
-
23:27
-
23:19
-
23:13
-
23:03
-
22:47
-
22:29
-
22:28
-
22:24
-
22:23