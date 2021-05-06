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Федотов: Попова в этом сезоне мы не увидим. Ищем причину травмы Жоаозиньо

Федотов: Попова в этом сезоне мы не увидим. Ищем причину травмы Жоаозиньо
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сообщил о состоянии полузащитника клуба Ивелина Попова, а также о других травмированных футболистах.

«Попов уехал и сделал операцию, ему почистили мениск. К сожалению, в этом сезоне мы его на футбольном поле не увидим. Приняли это решение, чтобы он в подготовительный период смог тренироваться и с нового сезона влиться в наш стартовый состав. Жоаозиньо получил рецидив в Краснодаре, ищем причину. Кажется, что-то со спиной.

Маммана получил рецидив после повреждения крестообразных связок, частое явление. Была сделана операция на мениске. На поле мы его не увидим, тем более у него заканчивается аренда. Джанаев уже вышел на поле, но ещё нужно увеличивать нагрузки.

Мы следим и за молодыми игроками, у нас тренируется большая группа футболистов вместе с основой. Это и Колмаков, и Пруцев, и Балкизов.

Нам не нужно переходить на другую схему в двух оставшихся играх, чтобы добывать победы. Наши защитники любят подключаться в атаку», — рассказал Федотов на пресс-конференции перед матчем с «Ротором».

Напомним, что «Сочи» после 28 туров занимает пятое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 49 очков. Помимо домашней игры с «Ротором», сочинцы в 30-м туре сыграют в гостях с «Химками».

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