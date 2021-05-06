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Финал Лиги чемпионов может пройти на стадионе «Астон Виллы»

Финал Лиги чемпионов может пройти на стадионе «Астон Виллы»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» может пройти на территории Англии.

Как сообщает в своём "твиттере" корреспондент Sky Sports Роб Дорсетт, «Астон Вилла» предложила УЕФА свой домашний стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме в качестве альтернативного варианта проведения финала Лиги чемпионов.

Отмечается, что «необходимо провести изменения в инфраструктуре стадиона в короткие сроки, прежде чем провести решающий матч на этом стадионе». УЕФА в настоящий момент по-прежнему настроен провести финал в Стамбуле.

Напомним, что финал Лиги чемпионов должен состояться 29 мая в Стамбуле (Турция) на стадионе «Ататюрк Олимпьят». На этой неделе определились финалисты турнира. Ими стали две английские команды — «Челси», обыгравший «Реал», и «Манчестер Сити», прошедший в полуфинальной стадии «ПСЖ».

Финальный матч Лиги чемпионов смогут посетить 25 тыс. зрителей
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