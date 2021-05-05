Финальный матч Лиги чемпионов смогут посетить 25 тыс. зрителей
Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, который пройдёт в Стамбуле, смогут посетить 25 тыс. зрителей, сообщает The Times.
По информации источника, зрителям, которые приедут в Турцию, могут понадобиться документы о вакцинации и отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию. Сообщается, что четыре тысячи билетов получат фанаты команд, вышедших в финал турнира.
Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция). Первым финалистом турнира стал «Манчестер Сити», который обыграл «Пари Сен-Жермен» в полуфинале Лиги чемпионов (2:1, 2:0). За вторую путёвку в финал турнира борются лондонский «Челси» и мадридский «Реал». В первом матче команды сыграли вничью (1:1).
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