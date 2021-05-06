Президент «Оренбурга» заявил о расширении стадиона для получения лицензии на участие в РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил о реконструкции домашнего стадиона «Газовик» для того, чтобы пройти лицензирование для участия в Российской Премьер-Лиге.



«Ситуация с лицензированием создаёт дискомфорт. У нас достаточно новый стадион, который мы реконструировали в 2016, когда вышли в РПЛ.



К концу мая подрядчик должен выдать готовый проект, в июне мы начнём реконструкцию, чтобы довести количество мест до десяти тысяч. Мы обещали РФС вести активную работу, но из-за пандемии было тяжело.



Если мы завоюем место в РПЛ, надеюсь, что получим право там играть. Посмотрите на арены других клубов ФНЛ. Многие ставят задачу бороться за стыковые матчи, но не у всех стадионы соответствуют РПЛ. Мы проводили анализ наших матчей, даже на топовых соперников не приходило более семи тысяч человек, стадион не был забит полностью», — сообщил Еремякин.

«Крылья Советов», «Оренбург», «Торпедо» и «Алания» не получили лицензию на участие в РПЛ