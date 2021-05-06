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«Безопасность на стадионе соблюдалась». КДК вынес вердикт по матчу «Зенит» — «Локо»

«Безопасность на стадионе соблюдалась». КДК вынес вердикт по матчу «Зенит» — «Локо»
Футбол / РПЛ 0
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах для клубов после матча 28-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив», который состоялся 2 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился разгромной победой питерской команды со счётом 6:1.

«КДК будет рассматривать вопросы по матчу только в рамках дисциплинарного регламента. Остальное будет рассматривать комитет по безопасности. Вопросы «Локомотива» по несоблюдению санитарных норм и использованию пиротехники не нашли отражения в рапорте матча. Делегат не подтвердил, что использовалась пиротехника. Был перформанс, согласованный с РПЛ. Безопасность на стадионе «Зенита» соблюдалась и не была нарушена. Каждый из клубов оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование нецензурных выражений фанатами», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

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