В «Зените» отреагировали на заявление РФС после жалоб болельщиков

В «Зените» отреагировали на заявление Российского футбольного союза (РФС) после жалобы «Локомотива» на отношение к болельщикам команды в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Зенит» разделяет обеспокоенность РФС в вопросах комфорта пребывания на стадионах болельщиков гостевых команд. Но полагаем, что оценка любого события должна даваться после, а не до всестороннего изучения обстоятельств того или иного эпизода. Мы всегда открыты к диалогу и готовы предоставить всю необходимую информацию соответствующим инстанциям.
В случае с болельщиками «Локомотива» мы можем лишь констатировать, что все вопросы, связанные с приёмом болельщиков гостей, обсуждались на предматчевом совещании с участием представителей клубов, лиги и правоохранительных органов», — цитирует заявление пресс-службы «Зенита» «Р-Спорт».
- 5 мая 2021
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