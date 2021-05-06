Орлов: если бы Зинченко перешёл в «Зенит», то не попал бы в финал Лиги чемпионов

Комментатор Геннадий Орлов предположил, как могла сложиться судьба полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, если бы он принял российское гражданство.
«Если бы Зинченко перешёл в «Зенит», то его судьба так бы не сложилась. Александр тогда бы не попал в финал Лиги чемпионов. Это уж точно. Там были нюансы. Я же давно и хорошо знаю Шамиля Газизова. Когда была борьба за Зинченко, шла речь о том, чтобы он российское гражданство получил. Но семья и родственники сказали: «Нет, парень, мы с Донбасса, мы украинцы». И он отклонил эту тему. А разговор шёл.
Если бы Зинченко ещё с русским паспортом был! У Шамиля хорошие отношения с «Зенитом», и не случайно несколько игроков прошли через «Уфу», а самое главное — Семак. Поэтому Александр, конечно, мог оказаться в «Зените». Но чего сейчас говорить об этом? И Захарян мог оказаться, но не оказался. Кто есть, тем и дорожим. Им надо развиваться и совершенствоваться», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 6 мая 2021
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