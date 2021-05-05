Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зинченко расплакался после выхода в финал Лиги чемпионов. Фото

Зинченко расплакался после выхода в финал Лиги чемпионов. Фото
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

24-летний украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко эмоционально отреагировал на выход своей команды в финал Лиги чемпионов. Сразу после финального свистка ответного матча 1/2 финала с «Пари Сен-Жермен» (2:0) Зинченко не сумел сдержать слёз.

Сегодня, 4 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 2:0.

Первая встреча команд состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского коллектива со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей команда Хосепа Гвардиолы победила с общим счётом 4:1 и стала первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

В решающем матче «горожанам» предстоит сойтись с победителем пары «Реал» — «Челси».

«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, оставив за бортом турнира «ПСЖ»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021