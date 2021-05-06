«Всё будет хорошо». Гендиректор «Крыльев Советов» — о лицензировании для РПЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал ситуацию с лицензированием самарского клуба для участия в Российской Премьер-Лиге.

«С этого года процедура лицензирования профессиональных клубов со стороны РФС претерпела изменения, требования по всем критериям стали более жёсткими. Как вы знаете, коснулось это не только нашего клуба. Конечно, проблемы у всех разные. У клуба «Крылья Советов» замечания по финансовым критериям, они нам понятны. Мы работаем. Ближайшие два дня мы будем готовить документы и направим их в РФС. Проблемы есть, но уверен, что будет всё хорошо», — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее РФС принял решение, согласно которому клуб не получил лицензию, позволяющую участвовать в Российской Премьер-Лиге. Это решение также распространилось на «Оренбург», «Аланию» и «Торпедо».