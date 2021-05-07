Б. Игнатьев: предстоит ключевая игра для «Локомотива» и «Динамо», но без фаворита

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Локомотив» и «Динамо».



«Не всё так однозначно, ведь «Локомотив» очень крупно уступил «Зениту». Это обязательно скажется на психологическом состоянии футболистов. Положительных эмоций нет, команда в смятении. Хотя всё это будет убираться. А что касается «Динамо», команда проиграла два матча и у неё есть возможность реабилитироваться. Эта команда дала основания верить в неё. Но меня немного разочаровало физическое состояние некоторых игроков «Динамо». Раньше они поддерживали динамику матча, чувствовали игровой ритм, играли на скоростях, но в последнем матче ряд молодых футболистов не вышел на свой уровень. Возможно, Шварцу удастся привести их в чувство за неделю. Тогда это будет боевая игра. Но без фаворита. Соперники будут биться за очки, но не смогут выбросить из головы последние неудачи.



Игра у «Локомотива» устоялась, она просматривается и по тактике, и по рисунку. Если только кто-то не сможет сыграть, но это другое. Крыховяк, наряду с Чорлукой, Камано и Жемалетдиновым, задаёт тон игре «Локомотива». Крыховяк — очень большая, существенная потеря. Поддержать внутренний градус без него будет сложно.



Это будет ключевая игра для обеих команд. Если «Локомотив» проиграет, то не сможет бороться за Лигу чемпионов. А «Динамо» в случае неудачи пройдёт мимо еврокубков. Плюс у них ЦСКА в последнем туре. Если бело-голубые хотят попадать в Лигу Европы, то именно через такие матчи надо формировать свою игру и готовиться к ещё более серьёзным баталиям. Наиболее вероятный исход — ничья — 1:1», — цитирует Игнатьева «Советский спорт».

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