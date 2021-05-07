«Реал», «Барса» и «Бавария» — в десятке самых дорогих спортивных клубов по версии Forbes
Авторитетный журнал Forbes составил список из 50 самых дорогих спортивных клубов мира на сегодняшний день. В него вошли девять футбольных клубов. При этом каталонская «Барселона», мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» попали в первую десятку по стоимости.
- «Барселона» расположилась на четвёртом месте — € 3,91 млрд;
- «Реал» занимает пятое место — € 3,9 млрд;
- «Бавария» занимает 10-е место — € 3,46 млрд;
- «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место — € 3,45 млрд;
- «Ливерпуль» занимает 12-е место — € 3,37 млрд;
- «Манчестер Сити» располагается на 13-14 местах — € 3,29 млрд;
- «Челси» располагается на 25-27 местах — € 2,63 млрд;
- «Арсенал» занимает 38-е место — € 2,3 млрд;
- «Пари Сен-Жермен» располагается на 43-45 местах — € 2,06 млрд.
Стоит отметить, что возглавляет список из 50 самых дорогих спортивных клубов мира представитель американского футбола — «Даллас» (США, € 4,69 млрд).
«Барселона» — самый дорогой футбольный клуб мира по версии Forbes
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