«Ньюкасл Юнайтед» на выезде обыграл «Лестер» в матче с шестью голами

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» прошёл стартовый матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
«Сороки» открыли счёт после ужасной ошибки защиты хозяев — полузащитник Джозеф Уиллок обокрал защитника «лис» Чаглар Сёюнджю, вошёл в штрафную и неотразимо пробил в дальний угол ворот, защищаемых Каспером Шмейхелем.
На 34-й минуте защитник гостей Пол Дамметт головой замкнул навес с углового Мэтта Ритчи.
На 65-й минуте нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон получил мяч у линии штрафной после ошибки защиты и легко реализовал выход один на один, доведя счёт до разгромного.
Видео первого гола Каллума Уилсона
На 73-й минуте всё тот же Уилсон из пределов штрафной пробил в штангу, после чего оказался первым на добивании и переправил мяч в дальний угол.
Видео второго гола Каллума Уилсона в ворота «Лестера»
На 80-й минуте вингер хозяев Марк Олбрайтон, получив передачу от Джейми Варди, от линии штрафной положил мяч в ближнюю девятку.
Окончательный счёт на 87-й минуте установил нападающий «лисов» Келечи Ихеаначо.
Подопечные Брендана Роджерса в 35 матчах набрали 63 очка и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл» (39) — на 13-м месте.
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