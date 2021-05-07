«Ньюкасл Юнайтед» на выезде обыграл «Лестер» в матче с шестью голами

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» прошёл стартовый матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.



«Сороки» открыли счёт после ужасной ошибки защиты хозяев — полузащитник Джозеф Уиллок обокрал защитника «лис» Чаглар Сёюнджю, вошёл в штрафную и неотразимо пробил в дальний угол ворот, защищаемых Каспером Шмейхелем.

Видео гола Джозефа Уиллока

На 34-й минуте защитник гостей Пол Дамметт головой замкнул навес с углового Мэтта Ритчи.

Видео гола Пола Дамметта

На 65-й минуте нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон получил мяч у линии штрафной после ошибки защиты и легко реализовал выход один на один, доведя счёт до разгромного.

Видео первого гола Каллума Уилсона

На 73-й минуте всё тот же Уилсон из пределов штрафной пробил в штангу, после чего оказался первым на добивании и переправил мяч в дальний угол.

Видео второго гола Каллума Уилсона в ворота «Лестера»

На 80-й минуте вингер хозяев Марк Олбрайтон, получив передачу от Джейми Варди, от линии штрафной положил мяч в ближнюю девятку.

Видео гола Марка Олбрайтона

Окончательный счёт на 87-й минуте установил нападающий «лисов» Келечи Ихеаначо.

Видео гола Келечи Ихеаначо

Подопечные Брендана Роджерса в 35 матчах набрали 63 очка и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл» (39) — на 13-м месте.