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«Ньюкасл Юнайтед» на выезде обыграл «Лестер» в матче с шестью голами

«Ньюкасл Юнайтед» на выезде обыграл «Лестер» в матче с шестью голами
Футбол / Англия 0
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В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» прошёл стартовый матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

«Сороки» открыли счёт после ужасной ошибки защиты хозяев — полузащитник Джозеф Уиллок обокрал защитника «лис» Чаглар Сёюнджю, вошёл в штрафную и неотразимо пробил в дальний угол ворот, защищаемых Каспером Шмейхелем.

Видео гола Джозефа Уиллока

На 34-й минуте защитник гостей Пол Дамметт головой замкнул навес с углового Мэтта Ритчи.

Видео гола Пола Дамметта

На 65-й минуте нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон получил мяч у линии штрафной после ошибки защиты и легко реализовал выход один на один, доведя счёт до разгромного.

Видео первого гола Каллума Уилсона

На 73-й минуте всё тот же Уилсон из пределов штрафной пробил в штангу, после чего оказался первым на добивании и переправил мяч в дальний угол.

Видео второго гола Каллума Уилсона в ворота «Лестера»

На 80-й минуте вингер хозяев Марк Олбрайтон, получив передачу от Джейми Варди, от линии штрафной положил мяч в ближнюю девятку.

Видео гола Марка Олбрайтона

Окончательный счёт на 87-й минуте установил нападающий «лисов» Келечи Ихеаначо.

Видео гола Келечи Ихеаначо

Подопечные Брендана Роджерса в 35 матчах набрали 63 очка и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл» (39) — на 13-м месте.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
07 мая 2021, пятница. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
2 : 4
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Уиллок – 22'   0:2 Дамметт – 34'   0:3 Уилсон – 64'   0:4 Уилсон – 73'   1:4 Олбрайтон – 80'   2:4 Ихеаначо – 87'
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