Голевая феерия и грубая ошибка защитника в видеообзоре матча «Лестер» — «Ньюкасл»

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» прошёл стартовый матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2. В составе победителей хет-трик оформил Каллум Уилсон и ещё один гол в свой актив записал Пол Дамметт. За «Лестер» забивали Марк Олбрайтон и Келечи Ихеаначо.

Видеообзор матча «Лестер» — «Ньюкасл».

Подопечные Брендана Роджерса в 35 матчах набрали 63 очка и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл», в свою очередь, набрав 39 очков, находится на 13-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Лестер» встретится с «Манчестер Юнайтед», а «Ньюкасл» проведет матч с «Манчестер Сити». Матчи пройдут 11 и 14 мая соответственно.