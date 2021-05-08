Футбольный кубок Евро-2020 прибыл в Азербайджан, сообщает телеканал «Мир 24». Любой поклонник футбола сможет увидеть главный трофей предстоящего турнира на протяжении трёх дней.



Главный приз чемпионата представили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. На бакинском «Олимпийском стадионе» сыграют три матча группы А и один матч 1/4 финала на Евро-2020. Ранее трофей уже успел побывать в Риме и Будапеште, по окончании своего тура в Азербайджане он отправится в датскую столицу Копенгаген.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.