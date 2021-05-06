Сорокин: некоторым болельщикам придётся лишиться билетов на Евро из-за лотереи

Генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин рассказал о причинах увеличения количества матчей в Санкт-Петербурге, а также о ситуации с билетами.



«Мне сложно комментировать за коллег из УЕФА причину увеличения количества игр. Мы приветствуем это решение, которое говорит о том, что Россия — настоящий партнёр УЕФА. Это не победа для нас, а помощь коллегам, которые не могут проводить матчи со зрителями. Это не их вина, всё зависит от ситуации в мире.



Через это решение реализуется наследие чемпионата мира. Это наш опыт, наша инфраструктура, что стало не последним фактором при принятии решения. Большое количество матчей в одном городе станет для нас вызовом.



Некоторым болельщикам придётся лишиться своих билетов благодаря лотерее. Заполняемость на матчи в Санкт-Петербурге была хорошей, возвраты осуществились по минимуму. Понимаю, что ситуация неприятная, но такова обстановка в мире, думаю, некоторые уже смирились с потенциальной потерей. Если у нас получится увеличить заполняемость трибун, то те, кто потеряет билеты, получат преимущественное право покупки», — рассказал Сорокин в интервью телеканалу «Россия 24».

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