Сорокин: некоторым болельщикам придётся лишиться билетов на Евро из-за лотереи

Генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин рассказал о причинах увеличения количества матчей в Санкт-Петербурге, а также о ситуации с билетами.
«Мне сложно комментировать за коллег из УЕФА причину увеличения количества игр. Мы приветствуем это решение, которое говорит о том, что Россия — настоящий партнёр УЕФА. Это не победа для нас, а помощь коллегам, которые не могут проводить матчи со зрителями. Это не их вина, всё зависит от ситуации в мире.
Через это решение реализуется наследие чемпионата мира. Это наш опыт, наша инфраструктура, что стало не последним фактором при принятии решения. Большое количество матчей в одном городе станет для нас вызовом.
Некоторым болельщикам придётся лишиться своих билетов благодаря лотерее. Заполняемость на матчи в Санкт-Петербурге была хорошей, возвраты осуществились по минимуму. Понимаю, что ситуация неприятная, но такова обстановка в мире, думаю, некоторые уже смирились с потенциальной потерей. Если у нас получится увеличить заполняемость трибун, то те, кто потеряет билеты, получат преимущественное право покупки», — рассказал Сорокин в интервью телеканалу «Россия 24».
- 6 мая 2021
-
13:21
-
13:08
-
13:02
-
12:51
-
12:40
-
12:38
-
12:27
-
12:26
-
12:16
-
12:12
-
12:11
-
12:07
-
12:01
-
11:46
-
11:32
-
11:26
-
11:18
-
10:55
-
10:45
-
10:40
-
10:25
-
10:11
-
10:03
-
09:59
-
09:58
-
09:47
-
09:46
-
09:40
-
09:20
-
09:17
-
08:59
-
04:03
-
02:06
-
01:56
-
01:34