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«Уфа» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

«Уфа» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 8 мая, состоится матч «Уфа» — «Зенит». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Зенит» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Кирилл Силантьев (Самара).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Зенит».

«Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно стал чемпионом России. «Уфа» (21) находится на 15-м месте.

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