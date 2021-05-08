«Уфа» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 8 мая, состоится матч «Уфа» — «Зенит». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Зенит» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Кирилл Силантьев (Самара).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Зенит».



«Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно стал чемпионом России. «Уфа» (21) находится на 15-м месте.