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Президент «Баварии»: пополним состав, но дорогостоящих трансферов летом не будет

Президент «Баварии»: пополним состав, но дорогостоящих трансферов летом не будет
Футбол / Германия 0

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер сообщил, что клуб не планирует совершать дорогие приобретения в предстоящее летнее трансферное окно.

«Мы пополним команду, но дорогостоящих трансферов летом не будет. У нас невероятно сильная и молодая команда с огромным потенциалом. Так что я не беспокоюсь. Не вижу необходимости в дорогих приобретениях в ближайшее время. Конечно, мы хотим, чтобы у нас была лучшая команда. Но правда в том, что это требует внушительных финансовых вложений. Не секрет, что пандемия коронавируса сильно ударила по нам. Это сказывается на бюджете клуба», — приводит слова Хайнера Goal.com со ссылкой на Bayern Insider.

«Бавария» в 31 матче набрала 71 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

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