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«Рубин» вырвал победу у «Арсенала», проигрывая со счётом 0:2 после первого тайма

«Рубин» вырвал победу у «Арсенала», проигрывая со счётом 0:2 после первого тайма
Футбол / РПЛ 0
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В матче 29-го тура РПЛ тульский «Арсенал» проиграл «Рубину». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 4:2 в пользу казанцев.

На 25-й минуте игроки хозяев открыли счёт. После навеса Игоря Коновалова со стандарта мяч был выбит, но на подборе оказался Сергей Ткачёв, который прошёл по флангу и навесил к дальней штанге на Даниила Хлусевича, а тот с острого угла пробил в касание с отскоком от газона мимо Юрия Дюпина. Лука Джорджевич увеличил преимущество «Арсенала». Хлусевич обыграл Леона Мусаева на правом фланге и навесил к линии вратарской, где Джорджевич в падении опередил Силвие Бегича и отправил мяч в сетку.

На 52-й минуте Ткачёв получил вторую жёлтую карточку за фол в своей штрафной. Джордже Деспотович реализовал пенальти. На 59-й минуте Денис Макаров сравнял счёт. Георгий Зотов навесил к центру поля, Деспотович выиграл верховую борьбу и сделал скидку на Солтмурада Бакаева, который вырезал передачу на ход Макарову. Денис убежал от защитников, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, отправив мяч в сетку с рикошетом от штанги. На 66-й минуте защитник «Рубина» Карл Старфельт вывел гостей вперёд. Дарко Йевтич навесил с углового к дальней штанге, Старфельт выпрыгнул на линии вратарской и головой вколотил мяч в сетку. Четвёртый гол «Рубина» забил Михаил Костюков.

«Рубин» набрал 52 очка и занимает четвёртое место в таблице РПЛ. «Арсенал» (23) находится на 13-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
08 мая 2021, суббота. 16:30 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
2 : 4
Рубин
Казань
1:0 Хлусевич – 25'   2:0 Джорджевич – 32'   2:1 Деспотович – 52' (пен)   2:2 Макаров – 59'   2:3 Старфельт – 66'   2:4 Костюков – 89'
Удаления: Ткачёв – 52' / нет
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