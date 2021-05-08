«Рубин» вырвал победу у «Арсенала», проигрывая со счётом 0:2 после первого тайма

В матче 29-го тура РПЛ тульский «Арсенал» проиграл «Рубину». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 4:2 в пользу казанцев.

На 25-й минуте игроки хозяев открыли счёт. После навеса Игоря Коновалова со стандарта мяч был выбит, но на подборе оказался Сергей Ткачёв, который прошёл по флангу и навесил к дальней штанге на Даниила Хлусевича, а тот с острого угла пробил в касание с отскоком от газона мимо Юрия Дюпина. Лука Джорджевич увеличил преимущество «Арсенала». Хлусевич обыграл Леона Мусаева на правом фланге и навесил к линии вратарской, где Джорджевич в падении опередил Силвие Бегича и отправил мяч в сетку.

На 52-й минуте Ткачёв получил вторую жёлтую карточку за фол в своей штрафной. Джордже Деспотович реализовал пенальти. На 59-й минуте Денис Макаров сравнял счёт. Георгий Зотов навесил к центру поля, Деспотович выиграл верховую борьбу и сделал скидку на Солтмурада Бакаева, который вырезал передачу на ход Макарову. Денис убежал от защитников, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, отправив мяч в сетку с рикошетом от штанги. На 66-й минуте защитник «Рубина» Карл Старфельт вывел гостей вперёд. Дарко Йевтич навесил с углового к дальней штанге, Старфельт выпрыгнул на линии вратарской и головой вколотил мяч в сетку. Четвёртый гол «Рубина» забил Михаил Костюков.

«Рубин» набрал 52 очка и занимает четвёртое место в таблице РПЛ. «Арсенал» (23) находится на 13-м месте.