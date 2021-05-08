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Руни: у «Дерби» не может быть ещё одного такого сезона — это не закончится ничем хорошим

Руни: у «Дерби» не может быть ещё одного такого сезона — это не закончится ничем хорошим
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Дерби Каунта» Уэйн Руни прокомментировал ничью в заключительном, 46-м туре Чемпионшипа с «Шеффилд Уэнсдей» (3:3).

«Это был очень трудный сезон для всех, кто связан с клубом. Нам нужно как можно скорее разобраться со всеми проблемами и на поле, и вне его, чтобы дать себе шанс двигаться вперёд.Это должно начаться сегодня вечером.

У нас не может быть другого такого сезона, потому что это не закончится ничем хорошим. Ребята сделали всё, чтобы этого не случилось в этом сезоне, и я не могу не подчеркнуть, что они были великолепны в очень трудный момент.

К счастью, сезон закончен, и мы сделали то, что задумали. Рад за игроков. Они дали мне всё. Сегодня в перерыве я сказал: сохраняйте спокойствие, у нас осталось 45 минут, мы всё ещё можем выиграть матч и можем управлять им так, как нам это нужно. Очень рад за них, потому что они вложили много сил. Что касается болельщиков, то мы станем лучше, могу их в этом заверить», — приводит слова Руни Sky Sports.

«Дерби Каунти» в 46 матчах набрал 44 очка и занимает спасительное 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2020/2021. «Шеффилд Уэнсдей» (41) — на последнем, 24-м месте. «Совы» впервые с 2012 года вылетели из Чемпионшипа.

«Дерби Каунти», руководимый Уэйном Руни, избежал вылета из Чемпионшипа
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