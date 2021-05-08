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«Дерби Каунти», руководимый Уэйном Руни, избежал вылета из Чемпионшипа

«Дерби Каунти», руководимый Уэйном Руни, избежал вылета из Чемпионшипа
Футбол / Англия 0
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В Дерби на стадионе «Прайд Парк» состоялся матч заключительного, 46-го тура Чемпионшипа, в котором «Дерби Каунти» принимал «Шеффилд Уэнсдей». Встреча завершилась вничью — 3:3.

Именно эта ничья позволила «Дерби» сохранить прописку в Чемпионшипе. Главным тренером «баранов» с декабря 2020 года является легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.

Фотографию можно увидеть на странице Squawka News в "Твиттере".

«Дерби Каунти» в 46 матчах набрал 44 очка и занят спасительное 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2020/2021. «Шеффилд Уэнсдей» (41) — на последнем, 24-м месте. «Совы» впервые с 2012 года вылетели из Чемпионшипа.

По итогам сезона в Лигу 1 (третий по силе дивизион английского футбола) вылетели «Уиком Уондерерс» (43 очка, 22-е место), «Ротерхэм Юнайтед» (42 очка — 23-е место) и «Шеффилд Уэнсдей».

Примечательно, что «Уэнсдей» по результатам матчей завершившегося сезона набрал 47 очков, но ещё перед началом сезона «совы» получили шестиочковый штраф из-за нарушений финансовых правил турнира.

Англия - Чемпионшип. Чемпионшип. 46-й тур
08 мая 2021, суббота. 14:30 МСК
Дерби Каунти
Дерби
Окончен
3 : 3
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
0:1 Хатчинсон – 45+4'   1:1 Уогхорн – 49'   2:1 Робертс – 52'   2:2 Патерсон – 62'   2:3 Бёрнер – 69'   3:3 Уогхорн – 78' (пен)
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