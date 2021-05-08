«Дерби Каунти», руководимый Уэйном Руни, избежал вылета из Чемпионшипа

В Дерби на стадионе «Прайд Парк» состоялся матч заключительного, 46-го тура Чемпионшипа, в котором «Дерби Каунти» принимал «Шеффилд Уэнсдей». Встреча завершилась вничью — 3:3.
Именно эта ничья позволила «Дерби» сохранить прописку в Чемпионшипе. Главным тренером «баранов» с декабря 2020 года является легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.
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«Дерби Каунти» в 46 матчах набрал 44 очка и занят спасительное 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2020/2021. «Шеффилд Уэнсдей» (41) — на последнем, 24-м месте. «Совы» впервые с 2012 года вылетели из Чемпионшипа.
По итогам сезона в Лигу 1 (третий по силе дивизион английского футбола) вылетели «Уиком Уондерерс» (43 очка, 22-е место), «Ротерхэм Юнайтед» (42 очка — 23-е место) и «Шеффилд Уэнсдей».
Примечательно, что «Уэнсдей» по результатам матчей завершившегося сезона набрал 47 очков, но ещё перед началом сезона «совы» получили шестиочковый штраф из-за нарушений финансовых правил турнира.
- 8 мая 2021
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