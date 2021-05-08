«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на матч 35-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Саутгемптона» на заключительный матч субботней программы 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Рис Уильямс, Александер-Арнольд, Филлипс, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Жота.



Запасные: Адриан, Цимикас, Неко Уильямс, Куметио, Джонс, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Вудбёрн, Фирмино.



«Саутгемптон»: Фостер, Беднарек, Уолкер-Питерс, Вестергор, Стивенс, Телла, Уорд-Праус, Редмонд, Армстронг, Уолкотт, Адамс.



Запасные: Маккарти, Салису, Рэмси, Ферри, Диало, Дженепо, Янкевиц, Обафеми, Н'Лундулу.



«Ливерпуль» в 33 матчах набрал 54 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от четвёртого места, дающего право на попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон, на семь очков (у красных есть матч в запасе). «Святые» (37) — на 16-м месте.



В первом круге турнира «Саутгемптон» обыграл мерсисайдцев в домашнем матче со счётом 1:0. Встреча состоялась 4 января 2021 года.