Гончаренко прокомментировал поражение «Краснодара» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (1:3).
«В первом тайме смотрелись неплохо. По делу выигрывали, но потом снизили уровень игры, просто теряли мяч, плохо действовали по одному. С выходом Рондона стало ещё хуже, потому что Эджуке и Рондон часто вываливались на наши ворота. Главная проблема, что очень просто теряли матч.
И Смольников, и Стоцкий пассивно действовали в отборе, давали много пространства на фланге. Отсюда приходило много опасности на наши ворота, особенно в первом тайме», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче 29-го тура РПЛ ЦСКА переиграл «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 3:1.
- 8 мая 2021
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