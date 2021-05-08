Гончаренко прокомментировал поражение «Краснодара» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (1:3).

«В первом тайме смотрелись неплохо. По делу выигрывали, но потом снизили уровень игры, просто теряли мяч, плохо действовали по одному. С выходом Рондона стало ещё хуже, потому что Эджуке и Рондон часто вываливались на наши ворота. Главная проблема, что очень просто теряли матч.



И Смольников, и Стоцкий пассивно действовали в отборе, давали много пространства на фланге. Отсюда приходило много опасности на наши ворота, особенно в первом тайме», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 29-го тура РПЛ ЦСКА переиграл «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 3:1.