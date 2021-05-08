Мане ударом головой замкнул отличный навес Салаха и открыл счёт в матче с «Саутгемптоном»

На стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит заключительный матч субботней программы 35-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Саутгемптон». После первого тайма счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.



Хозяева открыли счёт на 31-й минуте — нападающий Садио Мане забежал на дальнюю штангу, куда идеальную подачу исполнил Мохамед Салах — сенегалец опередил защитника и неотразимо пробил в ближний угол ворот.

Видео гола Садио Мане

Это девятый гол 29-летнего сенегальца в нынешнем розыгрыше АПЛ.



«Ливерпуль» в 33 матчах набрал 54 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от четвёртого места, дающего право на попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон, на девять очков (у красных есть два матча в запасе). «Святые» (37) — на 16-м месте.



В первом круге турнира «Саутгемптон» обыграл мерсисайдцев в домашнем матче со счётом 1:0. Встреча состоялась 4 января 2021 года.