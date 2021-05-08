Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мане ударом головой замкнул отличный навес Салаха и открыл счёт в матче с «Саутгемптоном»

Мане ударом головой замкнул отличный навес Салаха и открыл счёт в матче с «Саутгемптоном»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

На стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит заключительный матч субботней программы 35-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Саутгемптон». После первого тайма счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.

Хозяева открыли счёт на 31-й минуте — нападающий Садио Мане забежал на дальнюю штангу, куда идеальную подачу исполнил Мохамед Салах — сенегалец опередил защитника и неотразимо пробил в ближний угол ворот.

Видео гола Садио Мане

Это девятый гол 29-летнего сенегальца в нынешнем розыгрыше АПЛ.

«Ливерпуль» в 33 матчах набрал 54 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от четвёртого места, дающего право на попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон, на девять очков (у красных есть два матча в запасе). «Святые» (37) — на 16-м месте.

В первом круге турнира «Саутгемптон» обыграл мерсисайдцев в домашнем матче со счётом 1:0. Встреча состоялась 4 января 2021 года.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021