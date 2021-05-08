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«Фиорентина» обыграла «Лацио», Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» обыграла «Лацио», Кокорин остался в запасе
Футбол / Италия 0

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» переиграла «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 2:0.

Первый гол на 32-й минуте матча забил нападающий «Фиорентины» Душан Влахович, ему ассистировал полузащитник Кристиано Бираги. На 89-й минуте Влахович оформил дубль.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин остался в запасе. Отметим, в начале марта Кокорин получил повреждение бедра, из-за которого пропустил девять матчей чемпионата Италии.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Ассистенты — Алессандро Костанцо и Маттео Пассери. Резервный арбитр — Давиде Герзини.

«Фиорентина» набрала 38 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» (64) находится на шестом месте.

Италия - Серия А. 35-й тур
08 мая 2021, суббота. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим
1:0 Влахович – 32'   2:0 Влахович – 89'
Удаления: нет / Перейра – 90+7'
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