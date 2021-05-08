«Фиорентина» обыграла «Лацио», Кокорин остался в запасе

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» переиграла «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 2:0.
Первый гол на 32-й минуте матча забил нападающий «Фиорентины» Душан Влахович, ему ассистировал полузащитник Кристиано Бираги. На 89-й минуте Влахович оформил дубль.
Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин остался в запасе. Отметим, в начале марта Кокорин получил повреждение бедра, из-за которого пропустил девять матчей чемпионата Италии.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Ассистенты — Алессандро Костанцо и Маттео Пассери. Резервный арбитр — Давиде Герзини.
«Фиорентина» набрала 38 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» (64) находится на шестом месте.
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