Неудачная «Паненка» и камбэк синих — в видеообзоре матча «Манчестер Сити» — «Челси»

В 35-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» принимал «Челси». Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.



Счёт был открыт на 44-й минуте, когда нападающий хозяев Габриэль Жезус с правого фланга атаки выкатил мяч в центр штрафной, где практически в одиночестве находились два игрока атаки хозяев — Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро. Расторопнее оказался 26-летний англичанин и переправил мяч в уже пустые ворота.



На первой добавленной к первому тайму минуте хозяева получили право пробить пенальти. Одиннадцатиметровый удар пошёл исполнять Серхио Агуэро, но его удар в стиле Паненки получился откровенно слабым и неудачным — вратарь «Челси» Эдуард Менди легко забрал мяч в руки.



На 63-й минуте полузащитник гостей Хаким Зиеш, находясь у линии штрафной, получил передачу от капитана «Челси» Сесара Аспиликуэты и классно пробил низом в ближний угол, сравняв счёт.



На 93-й минуте победу гостям принёс защитник Маркос Алонсо, замкнувший прострел Тимо Вернера.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Челси»

«Манчестер Сити» в 35 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (64) — на третьем месте.

Если «Манчестер Юнайтед» потеряет очки хотя бы в одном из своих пяти оставшихся матчей, то «горожане» станут чемпионами.