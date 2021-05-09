Неудачная «Паненка» и камбэк синих — в видеообзоре матча «Манчестер Сити» — «Челси»

В 35-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» принимал «Челси». Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 44-й минуте, когда нападающий хозяев Габриэль Жезус с правого фланга атаки выкатил мяч в центр штрафной, где практически в одиночестве находились два игрока атаки хозяев — Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро. Расторопнее оказался 26-летний англичанин и переправил мяч в уже пустые ворота.
На первой добавленной к первому тайму минуте хозяева получили право пробить пенальти. Одиннадцатиметровый удар пошёл исполнять Серхио Агуэро, но его удар в стиле Паненки получился откровенно слабым и неудачным — вратарь «Челси» Эдуард Менди легко забрал мяч в руки.
На 63-й минуте полузащитник гостей Хаким Зиеш, находясь у линии штрафной, получил передачу от капитана «Челси» Сесара Аспиликуэты и классно пробил низом в ближний угол, сравняв счёт.
На 93-й минуте победу гостям принёс защитник Маркос Алонсо, замкнувший прострел Тимо Вернера.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Челси»
«Манчестер Сити» в 35 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (64) — на третьем месте.
Если «Манчестер Юнайтед» потеряет очки хотя бы в одном из своих пяти оставшихся матчей, то «горожане» станут чемпионами.
- 9 мая 2021
-
00:38
-
00:28
-
00:26
-
00:25
-
00:15
-
00:15
-
00:07
-
00:06
- 8 мая 2021
-
23:57
-
23:53
-
23:48
-
23:42
-
23:42
-
23:30
-
23:11
-
23:06
-
23:03
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:40
-
22:36
-
22:18
-
22:16
-
22:16
-
22:11
-
22:08
-
22:02
-
22:02
-
21:53
-
21:50
-
21:47
-
21:40
-
21:39
-
21:29