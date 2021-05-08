Сутормин: «Уфе» нужно отдать должное

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал ничью в матче с «Уфой» (0:0).
«Каждый хочет побеждать, и мы — не исключение, поэтому сегодня настраивались на победу. Жаль, что не получилось.
И реализация подвела, и «Уфе» нужно отдать должное — команда хорошо и плотно оборонялась, они не давали нам свободных зон. Тем не менее у нас были моменты, которые нам нужно было использовать. Не получилось, и всё вместе это привело к ничейному результату.
Игроки «Зенита» долго привыкали друг к другу? Да нет, мы готовились к этому. Мы все друг друга знаем, знаем наши лучшие качества и старались по максимуму их использовать.
Комфортно ли мне играть с Караваевым на одном фланге? Конечно, комфортно. Никаких проблем нет. Мы со Славой можем и заменить друг друга, и взаимопонимание у нас хорошее, так что всё хорошо», — приводит слова Сутормина пресс-служба «Зенита».
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