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«МЮ» упустил новую сделку на € 230 млн из-за бойкота болельщиками спонсоров клуба

«МЮ» упустил новую сделку на € 230 млн из-за бойкота болельщиками спонсоров клуба
Футбол / Англия 0
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«Манчестер Юнайтед» упустил предложение о новом спонсорском соглашении на сумму более € 230 млн.

Бренд Myprotein, принадлежащий The Hut Group, должен был появиться на тренировочном комплекте «Манчестер Юнайтед» и заменить логотип компании AON спонсора тренировочного центра клуба в Каррингтоне.

Анонимная группа фанатов «Юнайтед» запустила онлайн-кампанию по бойкоту основных партнёров клуба, включая adidas, TAG Heuer и Cadbury. THG выразила опасения по поводу акции болельщиков в знак протеста против семьи владельцев клуба Глейзеров. Компания была готова быть спонсором клуба в течение 10 лет, сообщает The Guardian.

Соглашение с AON истекает 30 июня, а это означает, что «МЮ» может быть трудно заключить новую сделку, аналогичную той, которая была предложена THG.

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