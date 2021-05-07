Владельцы «МЮ» сделают пожертвования за участие в проекте Суперлиги из своих средств

Джоэл Глейзер, один из владельцев «Манчестер Юнайтед», сделает выплаты за участие в Европейской Суперлиге из своих средств.



Как сообщает журналист BBC Саймон Стоун, Джоэл Глейзер осуществит описанные платежи самостоятельно, не тратя средства клуба.



Сегодня стало известно, что девять из двенадцати клубов-основателей Европейской Суперлиги («Арсенал Лондон», «Милан», «Челси», «Атлетико Мадрид», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур») договорились с УЕФА подписать «Декларацию о приверженности клубов», в которой изложена позиция вышеперечисленных команд, включая их обязательства на клубные турниры УЕФА, а также на национальные клубные соревнования.



Эти клубы сделают суммарное пожертвование в € 15 млн, также у каждого из них будут удержаны 5% доходов, которые они получили бы от клубных турниров УЕФА за один сезон.

Джоэл Глейзер обратился с официальным письмом к болельщикам «Манчестер Юнайтед»