Владельцы «МЮ» сделают пожертвования за участие в проекте Суперлиги из своих средств

Джоэл Глейзер, один из владельцев «Манчестер Юнайтед», сделает выплаты за участие в Европейской Суперлиге из своих средств.
Как сообщает журналист BBC Саймон Стоун, Джоэл Глейзер осуществит описанные платежи самостоятельно, не тратя средства клуба.
Сегодня стало известно, что девять из двенадцати клубов-основателей Европейской Суперлиги («Арсенал Лондон», «Милан», «Челси», «Атлетико Мадрид», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур») договорились с УЕФА подписать «Декларацию о приверженности клубов», в которой изложена позиция вышеперечисленных команд, включая их обязательства на клубные турниры УЕФА, а также на национальные клубные соревнования.
Эти клубы сделают суммарное пожертвование в € 15 млн, также у каждого из них будут удержаны 5% доходов, которые они получили бы от клубных турниров УЕФА за один сезон.
- 7 мая 2021
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