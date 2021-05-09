Якини: набрать 8 очков в четырёх встречах было крайне важно для «Фиорентины»

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» переиграла «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 2:0. Главный тренер хозяев Джузеппе Якини прокомментировал результат.



«Вернувшись в команду спустя 5 месяцев, я обнаружил, что игрокам требовалось вернуть уверенность в себе. Текущие результаты команды были бы невозможны без их усилий. Я благодарю их за веру в меня. Я вернулся, потому что я люблю „Фиорентину“, фанатов, президента и, безусловно, самих футболистов. У меня была убеждённость, что они меня не подведут.



Сегодня команда показала должный настрой. Мы были организованы и сконцентрированы на протяжении всего матча. „Лацио“ практически ничего не смог создать. Нам могло удаться выжать ещё больше голов из контратак, но это придёт со временем. 8 очков в последних четырёх встречах — крайне важный рывок в таблице. Я горжусь парнями», — приводит слова тренера Football Italia.



Якини ранее уже тренировал «Фиорентину». Он возглавил команду в 2019 году, а в ноябре 2020-го был уволен. После этого руководить «фиалками» стал Чезаре Пранделли.



В матче с «Лацио» российский форвард «фиалок» Александр Кокорин остался в запасе. Отметим, в начале марта Кокорин получил повреждение бедра, из-за которого пропустил девять матчей чемпионата Италии. «Фиорентина» набрала 38 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.