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«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Динамо»

«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Динамо»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Пресс-служба «Локомотива» представила видео, в котором показала, что осталось за кадром матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», который состоялся вчера, 8 мая, на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершился со счётом 0:0.

В ролике показано прибытие команды на стадион, разминка железнодорожников, ключевые моменты встречи, прошедшей под дождём, а также благодарность болельщикам после финального свистка.

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Локомотива». Права на видео принадлежат НП «Российская футбольная Премьер-Лига».

«Локомотив» набрал 53 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак», имеющий одинаковое количество очков с железнодорожниками, свой матч с «Химками» проведёт 10 мая. «Динамо» (47) располагается на седьмом месте.

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