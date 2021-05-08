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Николич: сейчас «Локомотив» на втором месте. Посмотрим, чем закончится чемпионат

Николич: сейчас «Локомотив» на втором месте. Посмотрим, чем закончится чемпионат
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).

«Против такой команды мы не допустили моментов у своих ворот. Была штанга, была перекладина, отменённый гол. У нас не играли Чорлука, Крыховяк и Мухин, случилась неудача с травмой. «Динамо» — отличная команда, получилась серьёзная игра. Жаль, что не заработали три очка, но сейчас мы на втором месте. У большинства команд ещё один матч, у «Спартака» — два. Посмотрим, чем всё закончится.

Не могу говорить сейчас о «Крыльях», у нас только закончился матч.

Двойная замена в перерыве? Мы поменяли сегодня шесть нападающих. Когда кто-то не в лучшей форме, ожидаешь чего-то от других. При завершении нужна концентрация, но в конце мы спешили и принимали неправильные решения.

Игры с «Динамо» и «Крыльями» — принципиальные, от таких нужно получать удовольствие и забирать результат. В финале нужно сыграть на результат.

Не обращал внимания на результат первого матча с «Динамо» (1:5). Эта команда играет в серьёзный футбол, у них молодые футболисты. У нас были моменты, и жаль, что мы не забили. Мы были ближе к трём очкам, но победить не удалось», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

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