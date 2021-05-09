Нуну Эшпириту Санту: сейчас подходящий момент, чтобы развивать молодых футболистов «Вулвз»

Главный тренер «Вулверхэмптон Уондерерс» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу «волков» в матче 35-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:1).



«Я думаю, что наши игроки отлично среагировали на происходящее во втором тайме. В первой половине матча мы играли очень разочаровывающе.



Вся наша молодежь показала сегодня себя очень хорошо. Сейчас подходящий момент, чтобы попытаться построить новую команду и развивать наших молодых футболистов. Красная карточка защитника „Брайтона“ имела большое значение на ход матча. Мы заслужили победу», — приводит слова португальского специалиста BBC.

Видео победного гола «Вулвз» в матче с «чайками»

«Вулверхэмптон» в 35 матчах набрал 45 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (37) — на 15-м месте.