Нуну Эшпириту Санту: сейчас подходящий момент, чтобы развивать молодых футболистов «Вулвз»

Главный тренер «Вулверхэмптон Уондерерс» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу «волков» в матче 35-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:1).
«Я думаю, что наши игроки отлично среагировали на происходящее во втором тайме. В первой половине матча мы играли очень разочаровывающе.
Вся наша молодежь показала сегодня себя очень хорошо. Сейчас подходящий момент, чтобы попытаться построить новую команду и развивать наших молодых футболистов. Красная карточка защитника „Брайтона“ имела большое значение на ход матча. Мы заслужили победу», — приводит слова португальского специалиста BBC.
Видео победного гола «Вулвз» в матче с «чайками»
«Вулверхэмптон» в 35 матчах набрал 45 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (37) — на 15-м месте.
- 9 мая 2021
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