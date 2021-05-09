«Вулверхэмптон» вырвал победу в домашнем матче АПЛ с «Брайтоном»

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 13-й минуте встречи полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс с углового навесил в центр штрафной, защитник гостей Льюис Данк высоко выпрыгнул и пробил головой с отскоком от газона, после чего мяч влетел в угол ворот.
На 53-й минуте Данк прихватил рукой нападающего «Вулверхэмптона» Фабиу Силву, сорвав выход один на один с вратарём, и получил красную карточку.
На 76-й минуте встречи полузащитник «волков» Витор Феррейра сделал передачу вперёд, форвард хозяев Адама Траоре вошёл в штрафную, сыграл в «стенку» с Силвой и в касание пробил в ближний угол ворот.
На 90-й минуте матча полузащитник «Вулверхэмптона» Морган Гиббз-Уайт забил победный гол.
Видео гола Моргана Гиббз-Уайта:
«Вулверхэмптон» набрал 45 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (37) располагается на 15-м месте.
- 9 мая 2021
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