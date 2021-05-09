В Корее вратарь забил гол от своей штрафной

Восьмого мая в матче между «Чхонджу» и «Канныном Сити» случился курьёзный гол на 56-й минуте матча. Вратарь «Канынна» Чол Хо Ким поразил ворота соперника ударом от своей штрафной площади.



Мяч после выноса от голкипера гостевой команды перелетел через все поле, затем отскочил от газона, застав вратаря «Чхонджу» врасплох, и оказался в воротах. Корейские комментаторы бурно отреагировали на достаточно редко происходящий эпизод.



Видео: вратарь забил ударом от своей штрафной в 3-й лиге Кореи

Чудо-гол оказался единственным, который,«Каннын» забил в той встрече. Они проиграли со счетом 1:2. Команда занимает последнее место в таблице 3-й лиги Кореи, «Чхонджу» располагается на 8-й строчке. Также «Каннын Сити» не одерживает побед уже 8 матчей подряд.