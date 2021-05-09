Анчелотти: сегодня для нас был жизненно важный матч в борьбе за еврокубки

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал победу «ирисок» в матче 35-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (1:0).
«Мои игроки хорошо выполнили установку на матч. Мы очень хорошо оборонялись, а это было совсем непросто. Мы хорошо закрывали свободное пространство, а сами старались играть на контратаках. Во втором тайме мы могли сыграть лучше, но это не имеет значения. Всегда, когда мы выигрывали на выезде, мы показывали именно такой футбол. В этом сезоне мы выиграли 11 выездных матчей, это много.
Мы знали, что сегодня жизненно важная встреча, потому что если мы проиграем, то, без сомнения, перестанем претендовать на еврокубки.
Я не беспокоился о том, что „Вест Хэм“ больше владел мячом, потому что владение мячом не означает, что вы обязательно забьёте гол. Мы не являемся командой, много и часто владеющей мячом, потому что у нас другие качества», — приводит слова итальянского специалиста BBC.
Видео единственного гола в матче «Вест Хэм» — «Эвертон»
Подопечные Карло Анчелотти в 34 матчах набрали 55 очков и продолжают занимают восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Молотобойцы» (58) — на пятом месте (сыграв на один матч больше «ирисок»).
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