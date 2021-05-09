Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ибрагимович получил травму в матче с «Ювентусом»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил травму в матче 35-го тура Серии А с «Ювентусом».

При счёте 1:0 в пользу миланцев на 66-й минуте шведский форвард был заменён на Анте Ребича. Фото опубликовано в «Твиттере» Goal.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Милан».

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Паоло Валери из Рима. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Джорджо Перетти. Резервный рефери — Юан Лука Сакки.

За четыре тура до конца сезона «Милан», набрав 69 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в начале прошлого года вернулся в клуб. В нынешнем сезоне 39-летний форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов (3 — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.