Директор «Реала»: к сожалению, сегодня снова было принято решение не в нашу пользу

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо заявил, что недоволен судейством в матче с «Севильей» (2:2).

Арбитр с помощью ВАР во втором тайме отменил пенальти в пользу «Реала» и назначил 11-метровый в ворота «сливочных» за то, что защитник Эдер Милитао сыграл рукой перед началом атаки.

«У нас уже были схожие ситуации, и, к сожалению, сегодня снова было принято решение не в нашу пользу. Это точно было определяющее решение, я имею в виду пенальти в наши ворота, а не в ворота «Севильи». Это решение сильно повлияло и в некоторой степени порождает неопределенность. Были очень схожие моменты, в теории в нашу пользу, но решения были другими. Это нас немного тревожит. Но судья обратился к ВАР и принял решение.

Очевидно, что Милитао не видел ни мяча, ни соперника. Мяч бы вынесли, это не было явной возможностью забить. Это очень важное решение, которое может оказать влияние на итог чемпионата. Поэтому, когда мы видим такое на фоне схожих моментов, которые могли бы быть в нашу пользу, мы просто удивляемся. Нам не повезло», – цитирует Бутрагеньо Marca.