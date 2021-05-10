Фабиан Руис может отказаться от перехода в «Реал» ради «Барселоны»
Полузащитник итальянского «Наполи» Фабиан Руис может отказаться от перехода в «Реал». У 25-летнего испанца есть предварительное соглашение со королевским клубом, однако игрок может расторгнуть его и перейти в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, футболист считает, что в каталонском клубе он получит лучшие перспективы для дальнейшего развития и прогресса.
В нынешнем сезоне на счету Руиса два гола и одна результативная передача в 19 матчах Серии А. Руис играет в «Наполи» с 2018 года, ранее он выступал за «Бетис» и «Эльче».
В апреле сообщалось, что на Руиса нацелился мадридский «Атлетико». В прошлом году неаполитанцы отклонили предложение по футболисту в размере € 50 млн.
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