«Монако» претендует на игрока «Вероны» Барака
Полузащитник итальянской «Вероны» Антонин Барак может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, на 26-летнего чеха претендует «Монако». Французский клуб может приобрести игрока в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Барак провёл 34 матча за «Верону», в которых забил семь голов и сделал четыре результативные передачи. Футболист выступает за «Верону» с 2020 года. Ранее он играл за «Лечче», «Удинезе», а также за чешские «Славию», «Граффин» и «Пршибрам». В сборную Чехии призывается с 2016 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в € 14 млн.
После 35 туров «Верона» с 43 очками занимает 10-е место в чемпионате Италии.
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