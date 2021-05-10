«Краснодар» анонсировал фильм о дебютном сезоне команды в Лиге чемпионов
«Краснодар» анонсировал выход фильма, посвящённого первому в истории команды выходу в групповой этап Лиги чемпионов и выступлению в главном еврокубковом турнире. Название — «Краснодар». От игры к игре».
В трейлере, опубликованном на YouTube-канале «быков», показаны яркие фрагменты, среди которых реплики футболистов, тренеров и владельца клуба Сергея Галицкого, моменты из матчей и кадры с болельщиками.
«Путь к мечте никогда не бывает простым. Пришло время узнать, каким он бывает на самом деле. Уже очень скоро на экраны выходит фильм «Краснодар». От игры к игре», а его трейлером вы можете насладиться прямо сейчас», — говорится в описании.
Ролик доступен на YouTube-канале «Краснодара». Права на видео принадлежат UEFA.
Рекомендуем вам
- 10 мая 2021
-
12:55
-
12:52
-
12:29
-
12:28
-
12:23
-
12:02
-
11:51
-
11:50
-
11:42
-
11:29
-
10:57
-
10:56
-
10:36
-
10:22
-
10:09
-
10:04
-
09:59
-
09:58
-
09:41
-
09:36
-
09:32
-
09:25
-
09:00
-
08:46
-
08:31
-
08:30
-
07:26
-
07:23
-
06:53
-
06:22
-
06:00
-
05:26
-
04:51
-
04:16
-
03:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам