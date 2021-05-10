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«Краснодар» анонсировал фильм о дебютном сезоне команды в Лиге чемпионов

«Краснодар» анонсировал фильм о дебютном сезоне команды в Лиге чемпионов
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» анонсировал выход фильма, посвящённого первому в истории команды выходу в групповой этап Лиги чемпионов и выступлению в главном еврокубковом турнире. Название — «Краснодар». От игры к игре».

В трейлере, опубликованном на YouTube-канале «быков», показаны яркие фрагменты, среди которых реплики футболистов, тренеров и владельца клуба Сергея Галицкого, моменты из матчей и кадры с болельщиками.

«Путь к мечте никогда не бывает простым. Пришло время узнать, каким он бывает на самом деле. Уже очень скоро на экраны выходит фильм «Краснодар». От игры к игре», а его трейлером вы можете насладиться прямо сейчас», — говорится в описании.

Ролик доступен на YouTube-канале «Краснодара». Права на видео принадлежат UEFA.

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