«Ювентус» решил уволить Андреа Пирло. В клубе думают, дожидаться ли окончания сезона

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло будет отправлен в отставку, утверждает Football Italia со ссылкой на La Stampa.



По информации источника, в туринском клубе приняли решение расстаться со специалистом в связи с неудовлетворительными результатами в этом сезоне. В настоящее время руководство «бьянконери» думает, дожидаться ли окончания кампании или уволить Пирло уже сейчас. Не исключено, что в матче 36-го тура Серии А с «Сассуоло», который состоится 12 мая, руководить командой будет уже не Андреа, а его помощник Игор Тудор.



Накануне, 9 мая, «Ювентус» на своём поле разгромно проиграл «Милану» (0:3) и ухудшил своё положение в борьбе за выход в Лигу чемпионов. После встречи Пирло ответил на вопрос о возможной отставке.



За три тура до конца сезона «Ювентус», набрав 69 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

«И это команды Суперлиги?» Капелло раскритиковал «Ювентус» после матча с «Миланом»