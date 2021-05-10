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«Ювентус» решил уволить Андреа Пирло. В клубе думают, дожидаться ли окончания сезона

«Ювентус» решил уволить Андреа Пирло. В клубе думают, дожидаться ли окончания сезона
Футбол / Италия 0
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло будет отправлен в отставку, утверждает Football Italia со ссылкой на La Stampa.

По информации источника, в туринском клубе приняли решение расстаться со специалистом в связи с неудовлетворительными результатами в этом сезоне. В настоящее время руководство «бьянконери» думает, дожидаться ли окончания кампании или уволить Пирло уже сейчас. Не исключено, что в матче 36-го тура Серии А с «Сассуоло», который состоится 12 мая, руководить командой будет уже не Андреа, а его помощник Игор Тудор.

Накануне, 9 мая, «Ювентус» на своём поле разгромно проиграл «Милану» (0:3) и ухудшил своё положение в борьбе за выход в Лигу чемпионов. После встречи Пирло ответил на вопрос о возможной отставке.

За три тура до конца сезона «Ювентус», набрав 69 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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