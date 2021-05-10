«Ювентус» решил уволить Андреа Пирло. В клубе думают, дожидаться ли окончания сезона

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло будет отправлен в отставку, утверждает Football Italia со ссылкой на La Stampa.
По информации источника, в туринском клубе приняли решение расстаться со специалистом в связи с неудовлетворительными результатами в этом сезоне. В настоящее время руководство «бьянконери» думает, дожидаться ли окончания кампании или уволить Пирло уже сейчас. Не исключено, что в матче 36-го тура Серии А с «Сассуоло», который состоится 12 мая, руководить командой будет уже не Андреа, а его помощник Игор Тудор.
Накануне, 9 мая, «Ювентус» на своём поле разгромно проиграл «Милану» (0:3) и ухудшил своё положение в борьбе за выход в Лигу чемпионов. После встречи Пирло ответил на вопрос о возможной отставке.
За три тура до конца сезона «Ювентус», набрав 69 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
- 10 мая 2021
-
12:55
-
12:52
-
12:29
-
12:28
-
12:23
-
12:02
-
11:51
-
11:50
-
11:42
-
11:29
-
10:57
-
10:56
-
10:36
-
10:22
-
10:09
-
10:04
-
09:59
-
09:58
-
09:41
-
09:36
-
09:32
-
09:25
-
09:00
-
08:46
-
08:31
-
08:30
-
07:26
-
07:23
-
06:53
-
06:22
-
06:00
-
05:26
-
04:51
-
04:16
-
03:51