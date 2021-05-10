Билялетдинов: место Дзюбы на Евро не вызывает сомнений. Смолов тоже должен ехать на турнир

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о футболистах, которые должны быть вызваны в национальную команду России на предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт летом.

«Место Дзюбы не вызывает сомнения, Смолов тоже точно должен ехать на турнир. А вот дальше уже тяжело: либо Заболотный, либо Соболев. Мне очень нравится Тюкавин, Чалов увы не показывает, то что мы все от него ждём.



Дивеева точно не хочу в сборную, он не лучше тех, кто уже есть сейчас. Насчёт Макарова я бы подумал, он очень прибавил! Если есть место надо обязательно брать Тюкавина и Захаряна. У них есть задатки, чтобы уехать за границу», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.