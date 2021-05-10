«Салернитана» впервые за 23 года вышла в Серию А
В матче 38-го, заключительного тура итальянской Серии B «Салернитана» разгромила «Пескару» (3:0). Клуб из города Салерно вышел в Серию А.
«Салернитана» набрала 69 очков и заняла второе место в турнирной таблице Серии B. В высший дивизион итальянского футбола также возвращается «Эмполи» (73). В плей-офф за выход в Серию А сыграют «Монца», «Лечче», «Венеция», «Читтаделла», «Брешия» и «Кьево».
В последний раз «Салернитана» выходила в Серию А в сезоне-1997/1998. Наивысшим достижением клуба в Серии A стало 15-е место в сезоне-1998/1999.
По итогам нынешнего сезона Серию А покинут «Парма» и «Кротоне». Третий клуб, вылетающий из высшего дивизиона, пока не определился. Сейчас в зоне вылета находится «Беневенто» (31).
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