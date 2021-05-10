«Лестер» в скором времени завершит трансфер одного из лидеров «Лилля»

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре с большой долей вероятности продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, 22-летний француз уже договорился с «Лестер Сити» о своём переходе и в скором времени клубы объявят о завершении сделки. Сумма компенсации составит немногим менее € 30 млн.



Фабрицио Романо в качестве доказательства привёл твит французского защитника «Лестера» Уэсли Фофана, который подтвердил переход Сумаре в стан «лис», но затем удалил запись.



В нынешнем сезоне Лиги 1 Бубакари Сумаре провёл 30 матчей и отдал одну голевую передачу. «Лиль» в 36 матчах набрал 79 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, на три очка опережая «ПСЖ».



Сумаре стал игроком «догов» летом 2017 года, перейдя на правах свободного агента как раз из «Пари Сен-Жермен». Его контракт с «Лиллем» действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в € 23 млн.

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