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«Спартак» — «Химки»: Ларссон вывел хозяев вперёд на последних минутах

«Спартак» — «Химки»: Ларссон вывел хозяев вперёд на последних минутах
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает «Химки». Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.

На 89-й минуте «Спартак» вышел вперёд. Автором гола стал Джордан Ларссон, ассистировал шведу Александр Соболев.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогают ему ассистенты Егор Болховитин и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Игорь Низовцев. За VAR отвечает Николай Волошин, которому помогает Николай Ерёмин.

«Спартак», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (44) — на восьмой строчке.

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