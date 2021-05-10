«Спартак» — «Химки»: Ларссон вывел хозяев вперёд на последних минутах
Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает «Химки». Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.
На 89-й минуте «Спартак» вышел вперёд. Автором гола стал Джордан Ларссон, ассистировал шведу Александр Соболев.
Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогают ему ассистенты Егор Болховитин и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Игорь Низовцев. За VAR отвечает Николай Волошин, которому помогает Николай Ерёмин.
«Спартак», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (44) — на восьмой строчке.
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