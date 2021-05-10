Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тедеско назвал причину своего ухода из «Спартака»

Тедеско назвал причину своего ухода из «Спартака»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о своём решении покинуть пост наставника красно-белых после матча 29-го тура РПЛ с «Химками» (2:1). По словам немецкого специалиста, он принял такое решение ради семьи.

«Никогда не жалею о своих решениях. Я много создал в «Спартаке»: атмосферу, характер, рост. Мы сделали это всё вместе. Я люблю «Спартак», команду, весь клуб. Я решил это ради семьи. Специально объявили обо всём заранее, чтобы подготовиться. В этом клубе всё возможно, есть перспективы роста. Будь у нас побольше удачи, могли бы добиться и большего», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

«Спартак» вырвал победу на последних минутах матча с «Химками»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021