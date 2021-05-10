Тедеско: 70% футбола — психология. Верю, что нынешний «Спартак» может играть в любую схему

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выбор игровой схемы на матч с «Химками» (2:1).

«Мы на сборах тренировали схему в четыре защитника. Потом вернули старую схему. Проблема не в ней. В кубковом матче с „Динамо“ мы хорошо сыграли в четыре защитника. Хорошо атаковали. Я верю в эту схему. 70% футбола — психология. Играя в три центральных, мы показывали результаты, игрокам было комфортно. Верю, что нынешний „Спартак“ может играть в любую схему. У команды есть всё для этого», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.